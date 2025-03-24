Мостовой – о Дзюбе в сборной России: «Что приехал, что уехал – мне все равно»

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Замбией.
«Замбия однозначно сильнее Гренады, это африканская сборная. Посмотрим. Последние игры нашей сборной – не с самыми сильными соперниками. Вышли, сыграли, сели в автобус, уехали. Какой счeт будет? Не знаю. С Гренадой 10:0 не получилось, всe-таки соперник сильный оказался, 174-е место в рейтинге.
Не знаю, повлияет ли отсутствие Дзюбы в сборной на команду. Что приехал, что уехал – мне всe равно. Там есть люди, которые получают за это деньги. Пусть они этим занимаются. Они же у нас всe знают про футбол, мы же не знаем ничего, – сказал Мостовой.
- Матч Россия – Замбия пройдет 25 марта и начнется в 20:00 мск.
- Самый результативный нападающий в истории сборной России Артем Дзюба покинул сбор национальной командды после игры с Гренадой.
- Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Замбия расположена на 87-й позиции.
Источник: «Советский спорт»