Мостовой – о Дзюбе в сборной России: «Что приехал, что уехал – мне все равно»

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Замбией.

«Замбия однозначно сильнее Гренады, это африканская сборная. Посмотрим. Последние игры нашей сборной – не с самыми сильными соперниками. Вышли, сыграли, сели в автобус, уехали. Какой счeт будет? Не знаю. С Гренадой 10:0 не получилось, всe-таки соперник сильный оказался, 174-е место в рейтинге.

Не знаю, повлияет ли отсутствие Дзюбы в сборной на команду. Что приехал, что уехал – мне всe равно. Там есть люди, которые получают за это деньги. Пусть они этим занимаются. Они же у нас всe знают про футбол, мы же не знаем ничего, – сказал Мостовой.