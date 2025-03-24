Круговой – о неформальном лидере сборной России: «Дзюбу превзойти невозможно»

Защитник сборной России Данил Круговой перед товарищеской игрой с Замбией высказался о роли Артема Дзюбы в национальной команде.

– Артeм Дзюба покинул расположение сборной. Это как-то повлияло на атмосферу в сборной?

– Знаю его давно, были в «Зените» вместе. Приятно было его видеть, рад, что он оказался здесь и выполнил то, что хотел. Что же касается атмосферы, то, конечно, его не хватает. Постоянные шутки за столом.

– Кто ещe может выполнять роль неформального лидера сборной?

– Все могут по чуть-чуть, но Артeма превзойти невозможно.