Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Круговой – о неформальном лидере сборной России: «Дзюбу превзойти невозможно»

Круговой – о неформальном лидере сборной России: «Дзюбу превзойти невозможно»

Сегодня, 10:12

Защитник сборной России Данил Круговой перед товарищеской игрой с Замбией высказался о роли Артема Дзюбы в национальной команде.

– Артeм Дзюба покинул расположение сборной. Это как-то повлияло на атмосферу в сборной?

– Знаю его давно, были в «Зените» вместе. Приятно было его видеть, рад, что он оказался здесь и выполнил то, что хотел. Что же касается атмосферы, то, конечно, его не хватает. Постоянные шутки за столом.

– Кто ещe может выполнять роль неформального лидера сборной?

– Все могут по чуть-чуть, но Артeма превзойти невозможно.

  • 36-летний Дзюба 19 марта сыграл за сборную России против Гренады. Это был его первый матч за национальную команду с лета 2021 года.
  • Он забил гол и стал рекордсменом сборной России с 31 забитым мячом. Дзюба не остался в расположении национальной команды на матч с Замбией, который пройдет 25 марта.

Еще по теме:
Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева
Глушенков заявил, что впервые получил кайф от футбола в этом году в матче с Гренадой 3
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова» 1
Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Акрон ЦСКА Замбия Россия Дзюба Артем Круговой Данил
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»
13:11
1
Смолов оценил вариант ухода в Медиалигу
12:59
1
Глушенков объяснил, почему не получал удовольствие от игры за «Зенит» в этом году
12:19
2
ФотоЯмаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта
11:45
1
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»
11:30
1
Новая Зеландия разгромила Новую Каледонию и вышла на ЧМ-2026, один из голов забил экс-игрок «Алании»
11:09
1
Козлов объяснил, почему не жалеет об уходе из «Зенита»
10:56
3
Карпин назвал самого универсального игрока сборной России
10:40
Глушенков сказал, что нужно сделать «Зениту» для борьбы за чемпионство
10:25
6
Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Соболева в «Зените»
09:53
18
Все новости
Все новости
Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева
12:11
Где смотреть матч Россия – Замбия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 25 марта 2025
10:54
Карпин назвал самого универсального игрока сборной России
10:40
Круговой – о неформальном лидере сборной России: «Дзюбу превзойти невозможно»
10:12
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
10:01
Глушенков прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную России
09:41
1
Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»
09:13
7
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
08:50
Пономарев сказал, сколько голов Россия забьет Замбии
08:34
2
Карпин сказал, чем его впечатлил Кисляк
08:13
1
200-я сборная мира отказалась играть с Россией
Вчера, 21:24
9
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»
Вчера, 21:00
11
Карпин оценил уровень сборной Замбии
Вчера, 18:00
Карпин оценил состояние Глушенкова
Вчера, 16:48
3
Еще 2 футболиста покинули сборную России перед матчем с Замбией
Вчера, 15:59
1
Карпин назвал игрока сборной России, которому подошла бы «Барселона»
Вчера, 15:32
2
Карпин сказал, стало ли ближе возвращение России к международным турнирам
Вчера, 14:48
1
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»
Вчера, 14:39
3
Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»
Вчера, 14:26
3
Товарищеский матч. Азербайджан под руководством победителя Евро уступил дома Гаити (0:3)
22 марта
3
Колосков оценил число голов Дзюбы в сборной: «Средний и посредственный результат»
21 марта
3
23-летний школьник из сборной Гренады оценил погоду в Москве
21 марта
1
Реакция Кругового на вызов Дугласа Сантоса в сборную России
21 марта
2
Мостовой – о рекорде Дзюбы: «Вы смеетесь над футболом, что ли?»
21 марта
8
Колосков сравнил рекорды Дзюбы и Блохина
21 марта
5
Ротенберг оценил вариант с проведением матча Россия – США
21 марта
Кисляк – о Дзюбе: «Легенда русского футбола»
21 марта
3
Мостовой сказал, уснул ли он во время матча Россия – Гренада
21 марта
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 