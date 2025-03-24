Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения

Сборная Португалии стала полуфиналистом Лиги наций.

Проиграв на выезде 0:1, команда Роберто Мартинеса дома победила со счетом 5:2.

Основное время завершилось победой хозяев 3:2, еще два гола они забили в дополнительных таймах.

Лига наций. Лига А. 1/4 финала. Ответные матчи

Португалия – Дания – 5:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Андерсен (в свои ворота), 38; 1:1 – Кристенсен, 56; 2:1 – Роналду, 72; 2:2 – Эриксен, 76; 3:2 – Тринкау, 86; 4:2 – Тринкау, 91; 5:2 – Рамуш, 115.

Нереализованный пенальти: Роналду, 6 – нет.

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