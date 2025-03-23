Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Лига наций. Грузия разгромила Армению (6:1)

Сегодня, 18:53
3

Грузия разгромила Армению со счетом 6:1 в ответном переходном матче за место в лиге B следующего розыгрыша Лиги наций. В первом матче грузинская команда также одержала победу со счетом 3:0.

В прошедшей игре за сборную Армении сыграли три футболиста из РПЛ. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян провел полный матч. Хавбек «Рубина» Иву Угочукву был заменен на 40-й минуте. Хавбек «Локомотива» Эдгар Севикян был заменен на 70-й минуте.

Лига наций. Переходные матчи. Ответный матч

Грузия – Армения – 6:1 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ароян, 4 (в свои ворота); 2:0 – Микаутадзе, 14; 3:0 – Чакветадзе, 23; 4:0 – Китеишвили, 27; 5:0 – Микаутадзе, 35; 5:1 – Севикян, 48; 6:1 – Кварацхелия, 62.

Первый матч – 3:0.

Календарь Лиги наций

Результаты Лиги наций

Еще по теме:
Венгрия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Сербия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Роналду вступил в перепалку с журналистом 4
Источник: «Бомбардир»
Лига наций Армения Грузия
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1742746365
А что то ми плохо сыграли. Наши хваленые рпловские Арутюняны,Севикяны, Тихнизяны - вы же звезды и так обгадится.
Ответить
...короче
1742747408
...не удивлён...
Ответить
Главные новости
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»
21:00
1
Стало известно, почему Манчини отказался возглавить «Ювентус»
20:54
Ерохин рассказал, как игроки «Зенита» отреагировали на ситуацию с Венделом
20:34
«Ювентус» сменил главного тренера
19:19
2
С клуба Первой лиги могут снять 9 очков за махинацию с участием «Химок»
19:14
1
Лига наций. Грузия разгромила Армению (6:1)
18:53
3
Клуб РПЛ могут покинуть четыре легионера
17:54
Игрок «Краснодара» оформил пента-трик в матче с медиаклубом
17:38
5
Мостовой – об оценках Мартинса: «Как же так быстро переобуваются»
16:56
6
Карпин оценил состояние Глушенкова
16:48
3
Все новости
Все новости
Лига наций. Грузия разгромила Армению (6:1)
18:53
3
ФотоРоналду вступил в перепалку с журналистом
16:12
4
Роналду прокомментировал празднование Хойлунда в стиле Криштиану
Вчера, 23:16
2
Где смотреть матч Германия – Италия: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 23 марта 2025
Вчера, 11:05
Где смотреть матч Грузия – Армения: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 23 марта 2025
Вчера, 10:56
Вратарь сборной Португалии отразил пенальти после разговора с Роналду
21 марта
1
В сборной Испании заменили травмированного защитника
21 марта
ФотоАвтор единственного гола в ворота сборной Португалии отпраздновал в стиле Роналду
21 марта
Роналду обратился к болельщикам после поражения от Дании
21 марта
Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Дании
21 марта
Лига наций. Украина добилась волевой победы над Бельгией (3:1)
21 марта
2
Лига наций. Германия обыграла в гостях Италию Спаллетти (2:1), Испания спаслась в матче с Нидерландами (2:2)
21 марта
1
Лига наций. 1+1 Перишича принесли Хорватии победу над Францией (2:0), Португалия с Роналду уступила Дании (0:1)
21 марта
Где смотреть матч Италия – Германия: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 20 марта 2025
19 марта
Где смотреть матч Армения – Грузия: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 20 марта 2025
19 марта
ФотоРоналду высказался о подготовке перед матчем с Данией
19 марта
Впервые в истории мусульманин сыграет за сборную Испании в период Рамадана
18 марта
3
7 игроков «Барселоны» и 1 футболист «Реала» – в составе сборной Испании на 1/4 финала Лиги наций
15 марта
Состав сборной Италии на 1/4 финала Лиги наций
14 марта
Состав сборной Англии на мартовские матчи
14 марта
40-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на мартовские матчи Лиги наций
14 марта
1
Тренер сборной Бельгии сделал заявление о возвращении Куртуа
27 февраля
1
Раскрыта дата возвращения Куртуа в сборную Бельгии
25 февраля
Куртуа высказался о возможности сыграть за Бельгию на ЧМ-2034
23 февраля
Мостовой – об отставке Черчесова: «Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили»
27 января
5
Ловчев – о Черчесове: «В РПЛ везут таких, как Абаскаль, Тедеско, за которого выступала известная дамочка»
27 января
5
Черчесов – о работе в сборной Казахстана: «Юридически контракт еще не расторгнут»
27 января
1
Сборная Испании продлила соглашение с главным тренером
27 января
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 