Лига наций. Грузия разгромила Армению (6:1)

Грузия разгромила Армению со счетом 6:1 в ответном переходном матче за место в лиге B следующего розыгрыша Лиги наций. В первом матче грузинская команда также одержала победу со счетом 3:0.

В прошедшей игре за сборную Армении сыграли три футболиста из РПЛ. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян провел полный матч. Хавбек «Рубина» Иву Угочукву был заменен на 40-й минуте. Хавбек «Локомотива» Эдгар Севикян был заменен на 70-й минуте.

Лига наций. Переходные матчи. Ответный матч

Грузия – Армения – 6:1 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ароян, 4 (в свои ворота); 2:0 – Микаутадзе, 14; 3:0 – Чакветадзе, 23; 4:0 – Китеишвили, 27; 5:0 – Микаутадзе, 35; 5:1 – Севикян, 48; 6:1 – Кварацхелия, 62.

Первый матч – 3:0.

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