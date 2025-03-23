Роналду вступил в перепалку с журналистом

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций с Данией сказал, что вокруг национальной команды существует много негатива.

«Мне кажется, что вокруг сборной очень много негатива. Я смотрел некоторые пресс-конференции за последние несколько дней – мне не понравилось то, что я увидел, мне это не нравится.

И честно говоря, некоторые вопросы, которые вы задавали, были просто неуважительными. Если вы хотите получить от меня ответы, смотрите мне в глаза, когда спрашиваете.

Нет смысла спрашивать меня о чем-то, а потом смотреть в свой компьютер. У вас будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это десять раз», – сказал Роналду.