Роналду вступил в перепалку с журналистом

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций с Данией сказал, что вокруг национальной команды существует много негатива.
«Мне кажется, что вокруг сборной очень много негатива. Я смотрел некоторые пресс-конференции за последние несколько дней – мне не понравилось то, что я увидел, мне это не нравится.
И честно говоря, некоторые вопросы, которые вы задавали, были просто неуважительными. Если вы хотите получить от меня ответы, смотрите мне в глаза, когда спрашиваете.
Нет смысла спрашивать меня о чем-то, а потом смотреть в свой компьютер. У вас будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это десять раз», – сказал Роналду.
- На пресс-конференции у 40-летнего португальца спрашивали, нет ли у него желания побеждать и играть в красивый футбол, может ли он по-прежнему выкладываться все 90 минут, а также в целом критиковали команду и тренера Роберто Мартинеса.
- Игра Португалия – Дания пройдет сегодня и начнется в 22:45 мск.
- В первой встрече в Копенгагене датчане победили со счетом 1:0.
Источник: talkSport