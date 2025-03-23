Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Роналду вступил в перепалку с журналистом

Сегодня, 16:12
3

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций с Данией сказал, что вокруг национальной команды существует много негатива.

«Мне кажется, что вокруг сборной очень много негатива. Я смотрел некоторые пресс-конференции за последние несколько дней – мне не понравилось то, что я увидел, мне это не нравится.

И честно говоря, некоторые вопросы, которые вы задавали, были просто неуважительными. Если вы хотите получить от меня ответы, смотрите мне в глаза, когда спрашиваете.

Нет смысла спрашивать меня о чем-то, а потом смотреть в свой компьютер. У вас будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это десять раз», – сказал Роналду.

  • На пресс-конференции у 40-летнего португальца спрашивали, нет ли у него желания побеждать и играть в красивый футбол, может ли он по-прежнему выкладываться все 90 минут, а также в целом критиковали команду и тренера Роберто Мартинеса.
  • Игра Португалия – Дания пройдет сегодня и начнется в 22:45 мск.
  • В первой встрече в Копенгагене датчане победили со счетом 1:0.

Еще по теме:
Роналду: «До смерти буду защищать цвета Португалии» 3
Роналду прокомментировал празднование Хойлунда в стиле Криштиану 2
Джорджина рассказала, как ее дразнят из-за Роналду 2
Источник: talkSport
Лига наций Аль-Наср Дания Португалия Роналду Криштиану
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1742736038
Журналисты всех стран - объединяйтесь...
Ответить
Красногорск_Фан
1742737265
Надеюсь они его хорошо разозлят перед матчем. Журналюг никто не вспомнит и их копание в грязи. А Португалии сегодня удачи!
Ответить
Главные новости
Карпин оценил состояние Глушенкова
16:48
1
Наумов объяснил, почему сложно оценить силу Семака в роли тренера
16:36
1
Мостовой сказал, есть ли в России футболисты, похожие на него
16:25
2
ФотоРоналду вступил в перепалку с журналистом
16:12
3
Еще 2 футболиста покинули сборную России перед матчем с Замбией
15:59
Карпин назвал игрока сборной России, которому подошла бы «Барселона»
15:32
1
Карпин сказал, стало ли ближе возвращение России к международным турнирам
14:48
Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»
14:26
2
Замбиец из харьковского «Металлиста 1925» не поехал на матч с Россией
13:35
5
Карпин: «Вызвали Дзюбу в сборную для болельщиков»
13:25
5
Все новости
Все новости
Роналду прокомментировал празднование Хойлунда в стиле Криштиану
Вчера, 23:16
2
Где смотреть матч Германия – Италия: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 23 марта 2025
Вчера, 11:05
Где смотреть матч Грузия – Армения: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 23 марта 2025
Вчера, 10:56
Вратарь сборной Португалии отразил пенальти после разговора с Роналду
21 марта
1
В сборной Испании заменили травмированного защитника
21 марта
ФотоАвтор единственного гола в ворота сборной Португалии отпраздновал в стиле Роналду
21 марта
Роналду обратился к болельщикам после поражения от Дании
21 марта
Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Дании
21 марта
Лига наций. Украина добилась волевой победы над Бельгией (3:1)
21 марта
2
Лига наций. Германия обыграла в гостях Италию Спаллетти (2:1), Испания спаслась в матче с Нидерландами (2:2)
21 марта
1
Лига наций. 1+1 Перишича принесли Хорватии победу над Францией (2:0), Португалия с Роналду уступила Дании (0:1)
21 марта
Где смотреть матч Италия – Германия: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 20 марта 2025
19 марта
Где смотреть матч Армения – Грузия: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 20 марта 2025
19 марта
ФотоРоналду высказался о подготовке перед матчем с Данией
19 марта
Впервые в истории мусульманин сыграет за сборную Испании в период Рамадана
18 марта
3
7 игроков «Барселоны» и 1 футболист «Реала» – в составе сборной Испании на 1/4 финала Лиги наций
15 марта
Состав сборной Италии на 1/4 финала Лиги наций
14 марта
Состав сборной Англии на мартовские матчи
14 марта
40-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на мартовские матчи Лиги наций
14 марта
1
Тренер сборной Бельгии сделал заявление о возвращении Куртуа
27 февраля
1
Раскрыта дата возвращения Куртуа в сборную Бельгии
25 февраля
Куртуа высказался о возможности сыграть за Бельгию на ЧМ-2034
23 февраля
Мостовой – об отставке Черчесова: «Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили»
27 января
5
Ловчев – о Черчесове: «В РПЛ везут таких, как Абаскаль, Тедеско, за которого выступала известная дамочка»
27 января
5
Черчесов – о работе в сборной Казахстана: «Юридически контракт еще не расторгнут»
27 января
1
Сборная Испании продлила соглашение с главным тренером
27 января
1
Черчесов отреагировал на отставку из сборной Казахстана: «Нюансов не знаю»
27 января
4
Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана
27 января
2
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 