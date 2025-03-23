Черчесов назвал игрока, способного побить рекорд Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил, кто может побить рекорд Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.

Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

Летом Артем станет свободным агентом.

«Почему Тюкавин не может побить рекорд Дзюбы?

Сейчас у него травма – неприятная. На взлете подкосило. Дай бог, выйдет из этой ситуации сильнее, это его может закалить. И он пойдет за рекордом Дзюбы», – сказал Черчесов.