Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Черчесов назвал игрока, способного побить рекорд Дзюбы

Сегодня, 10:58

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил, кто может побить рекорд Артема Дзюбы.

  • Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.
  • Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.
  • Летом Артем станет свободным агентом.

«Почему Тюкавин не может побить рекорд Дзюбы?

Сейчас у него травма – неприятная. На взлете подкосило. Дай бог, выйдет из этой ситуации сильнее, это его может закалить. И он пойдет за рекордом Дзюбы», – сказал Черчесов.

Еще по теме:
Отбор ЧМ-2026. Казахстан уступил Уэльсу (1:3) в 1-м матче без Черчесова 8
Кураньи охарактеризовал Черчесова
Черчесов обратился к сборной Казахстана перед стартом команды в отборе ЧМ-2026 3
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Россия Дзюба Артем Тюкавин Константин Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В сборной России назвали основного вратаря
12:29
Осипенко назвал российского тренера, способного работать в «Барселоне»
12:04
5
«Ювентус» определился с заменой Мотте, которому заплатят за увольнение 20 миллионов
11:44
Мостовой опубликовал статистику, подтверждающую его уникальность
11:05
3
Черчесов назвал игрока, способного побить рекорд Дзюбы
10:58
Круговой – о расистском скандале с Венделом: «В России везде ухают, так было всегда»
10:38
9
Мудрик может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ
10:25
2
Черданцев прокомментировал возможный допуск России на ЧМ-2026 без отбора
09:30
6
Бывшая жена Нигматуллина выплатит ему 59 миллионов рублей по решению суда
09:20
7
Международные победы «Зенита» и ЦСКА, судье Безбородову грозит тюрьма, возможный памятник Дзюбе и другие новости
00:55
1
Все новости
Все новости
Экс-вратарь «Спартака» дебютировал за «Уфу»: 4 пропущенных гола за 30 минут
13:08
Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов
12:49
1
Канчельскис прокомментировал возможный отказ от ВАР
12:20
2
ВидеоКарвальо обратился к игрокам ЦСКА
11:35
1
Семак пожаловался на отсутствие качественной молодежи в «Зените»
11:11
7
Шапи продолжил серию 0+0 в США
10:44
2
Круговой – о расистском скандале с Венделом: «В России везде ухают, так было всегда»
10:38
9
Черданцев прокомментировал возможный допуск России на ЧМ-2026 без отбора
09:30
6
Бывшая жена Нигматуллина выплатит ему 59 миллионов рублей по решению суда
09:20
7
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»
00:54
Семак ответил, оштрафовал ли «Зенит» Вендела за удаление в матче с «Факелом»
00:06
9
Статистика Миранчука в матче с «Цинциннати»
Вчера, 23:44
1
Каргбо из БАТЭ: «Зенит» относится к уровню АПЛ»
Вчера, 23:26
8
Раскрыта информация о травме зенитовца Гонду в матче с БАТЭ
Вчера, 22:36
11
Семак прокомментировал рекорд Дзюбы
Вчера, 22:28
1
Гурцкая ответил, кто сильнее – Блохин или Дзюба
Вчера, 22:19
6
Товарищеский матч. ЦСКА победил на выезде «Партизан» (2:1), Алеррандро забил дебютный гол
Вчера, 22:11
11
ФотоМатч «Партизан» – ЦСКА прерван из-за болельщиков
Вчера, 21:35
13
Соболев – лучший бомбардир «Зенита» в товарищеских матчах-2024/25
Вчера, 21:29
10
Семак прокомментировал дубль Соболева в ворота БАТЭ
Вчера, 21:19
Тренер БАТЭ прокомментировал разгром от «Зенита»
Вчера, 20:35
3
Игрока ЦСКА вызвали в суд по делу об отмывании денег
Вчера, 20:27
3
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над БАТЭ
Вчера, 20:14
3
Ташуев оценил уровень РПЛ
Вчера, 20:09
Червиченко назвал команду, которую судьи «тащат» к титулу РПЛ
Вчера, 19:35
27
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил БАТЭ (5:0), у Соболева дубль
Вчера, 18:56
34
Кураньи охарактеризовал Черчесова
Вчера, 18:46
Раскрыто прозвище Дзюбы среди футболистов
Вчера, 18:10
24
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 