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  • Черданцев прокомментировал возможный допуск России на ЧМ-2026 без отбора

Черданцев прокомментировал возможный допуск России на ЧМ-2026 без отбора

Сегодня, 09:30
6

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на информацию, что ФИФА ведет работу по снятию бана с России.

«А вот интересно, могут ли организаторы ЧМ-2026 предоставить России wild card? Это был бы крутой прецедент. Конечно, это противоречит спортивному принципу отбора на соревнования, но ведь именно американцы и придумали систему wild card, успешно применяемую не только в отдельных видах спорта, но и на Олимпийских играх, когда на соревнования допускаются спортсмены или команды, по каким-то причинам не попавшие на финальные соревнования через отбор.

В конце концов участие Дании на Евро-92 тоже можно отнести к wild card. Канада, конечно, будет против, но кто ее спросит. К тому же Джанни Инфантино, как известно, был в восторге от того, как Россия провела ЧМ в 2018 году», – написал Черданцев.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • На этой неделе Россия обыграла Гренаду (5:0).

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черданцев Георгий
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Комментарии (6)
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Каратель помойников
1742713672
Почему руководство срач тв не воспользуется wild card и не выкинет чердака нах с тв.а с ним впридачу губошлепа и прочих эхспэртов?
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...короче
1742714542
...ни хера себе, он дунул!)...
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subbotaspartak
1742717183
Фантазии Веснухина...
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zigbert
1742717724
Чего только не придумает этот сказочник.
Ответить
Бриг
1742719799
Враги России комментируют? Мечтать запрещено?
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Давид59
1742720666
Ну помечтал человек. Что ещё остаётся? У нас всегда как в той песне "каждому, каждому в лучшее верится..." Мы всегда жили не настоящим.
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