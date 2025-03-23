Черданцев прокомментировал возможный допуск России на ЧМ-2026 без отбора

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на информацию, что ФИФА ведет работу по снятию бана с России.

«А вот интересно, могут ли организаторы ЧМ-2026 предоставить России wild card? Это был бы крутой прецедент. Конечно, это противоречит спортивному принципу отбора на соревнования, но ведь именно американцы и придумали систему wild card, успешно применяемую не только в отдельных видах спорта, но и на Олимпийских играх, когда на соревнования допускаются спортсмены или команды, по каким-то причинам не попавшие на финальные соревнования через отбор.

В конце концов участие Дании на Евро-92 тоже можно отнести к wild card. Канада, конечно, будет против, но кто ее спросит. К тому же Джанни Инфантино, как известно, был в восторге от того, как Россия провела ЧМ в 2018 году», – написал Черданцев.