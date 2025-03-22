Наумов определил команду РПЛ, которой Севикян идеально подошел бы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию, что Эдгар Севикян вскоре покинет клуб.

«Локомотив» правильно делает, что не выкупает Севикяна у «Ферецвароша». Когда Эдгар только перешел в московский клуб и в первые пару матчей выходил на замену, мне очень понравилась его игра. Чувствовалось, что он очень креативный футболист. У него хорошо поставлен удар с левой ноги, он здорово с правого фланга уходит и с бьет по воротам. И я надеялся, что он впишется в игру команду, но, к сожалению, как-то он совсем потерялся.

Но хочу повторить, что Эдгар – это очень сильный игрок. Ничего страшного. Марадона же тоже до «Наполи» много команд поменял, прежде чем заиграть на высоком уровне. Мне кажется, что Севикян идеально подошел бы «Ростову», а «Локомотив» – это просто не его команда. Такое порой случается», – сказал Наумов.