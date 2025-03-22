Семшов назвал двух игроков, способных превзойти рекорд Дзюбы

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал рекорд Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.

Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

Летом Артем станет свободным агентом.

«В ближайшее время никто не побьет рекорд Дзюбы. Те футболисты, которые отстают от Артема должны забить 15-16 мячей. Но эти игроки уже завершили карьеру. Этот рекорд останется за Артемом. Дальше все зависит от тех футболистов, которые будут выступать в сборной, и с кем национальная команда сыграет.

Тюкавин и Батраков могу побить рекорд Дзюбы. У них карьера только начинается, впереди еще много матчей за сборную. У Батракова и Тюкавина есть шанс побить рекорд, но на это нужно минимум десять лет», – сказал Семшов.