Экс-нападающий «Спартака» Ари прокомментировал взаимоотношения Валерия Карпина и Артема Дзюбы.
«Лично я никогда не замечал конфликта между Дзюбой и Карпиным. Когда играл в «Спартаке», ничего такого не видел.
Ожидал ли вызова Дзюбу в сборную? Если честно, не думал об этом. Но, безусловно, нужно уважать футболистов за их достижения.
Дзюба – лучший российский бомбардир, так что его вызов в сборную – это в первую очередь проявление уважения к нему за его достижения. Это правильно», – заявил Ари.
- Форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив «Гренаде» (5:0).
- Он впервые сыграл за сборную при Карпине после почти 4-летней паузы.
- После замены Дзюба обнялся с Карпиным.
Источник: «РБ Спорт»