Ари высказался о конфликте Дзюбы и Карпина

Экс-нападающий «Спартака» Ари прокомментировал взаимоотношения Валерия Карпина и Артема Дзюбы.

«Лично я никогда не замечал конфликта между Дзюбой и Карпиным. Когда играл в «Спартаке», ничего такого не видел.

Ожидал ли вызова Дзюбу в сборную? Если честно, не думал об этом. Но, безусловно, нужно уважать футболистов за их достижения.

Дзюба – лучший российский бомбардир, так что его вызов в сборную – это в первую очередь проявление уважения к нему за его достижения. Это правильно», – заявил Ари.