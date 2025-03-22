Антон Миранчук назвал нападающего с потенциалом побить рекорды Дзюбы

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук порассуждал о том, кто способен превзойти бомбардирские достижения Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.

Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

«Сможет ли Тюкавин побить рекорд Дзюбы? Может быть, да. Сейчас Костя далеко от рекорда, но все возможно.

Сложно угадать, как все сложится, но, конечно, у Тюкавина есть потенциал побить рекорд Дзюбы», – сказал Миранчук.