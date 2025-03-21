Газзаев одним словом описал рекорд Дзюбы в сборной России

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о том, что Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова.

«Кто бы мог сейчас побить рекорд Дзюбы – вопрос виртуальный. Пока рано говорить, кто бы это мог быть. Достижение Артeма – выдающееся! Он добился больших успехов в чемпионате России и национальной команде.

Это ориентир для следующих поколений, для наших молодых игроков. Нет рекордов, которые бы не побивали. Ребята будут стремиться показать высокий уровень результативности.

Поздравляю Артeма! Самое главное в футболе – гол, результативность. Не только в России, но и во всeм мире мало голеадоров, которые бы били рекорды. Они реализуют усилия всей команды. Это божий дар.

Вся страна ждала, когда Дзюба побьeт рекорд, а сейчас весь мировой спорт ждeт достижения Овечкина! Надеюсь, в апреле мы будем так же радоваться за него, как радовались за Артeма», – заявил Газзаев.