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Газзаев одним словом описал рекорд Дзюбы в сборной России

Сегодня, 15:51
3

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о том, что Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

  • Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова.

«Кто бы мог сейчас побить рекорд Дзюбы – вопрос виртуальный. Пока рано говорить, кто бы это мог быть. Достижение Артeма – выдающееся! Он добился больших успехов в чемпионате России и национальной команде.

Это ориентир для следующих поколений, для наших молодых игроков. Нет рекордов, которые бы не побивали. Ребята будут стремиться показать высокий уровень результативности.

Поздравляю Артeма! Самое главное в футболе – гол, результативность. Не только в России, но и во всeм мире мало голеадоров, которые бы били рекорды. Они реализуют усилия всей команды. Это божий дар.

Вся страна ждала, когда Дзюба побьeт рекорд, а сейчас весь мировой спорт ждeт достижения Овечкина! Надеюсь, в апреле мы будем так же радоваться за него, как радовались за Артeма», – заявил Газзаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Газзаев Валерий
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Комментарии (3)
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subbotaspartak
1742563180
...спорт ждeт достижения Овечкина! Надеюсь, в апреле мы будем так же радоваться за него, как радовались за Артeма», – заявил Газзаев.... Это совершенно неравнозначно!!!, что за сравнения...
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NewLife
1742563557
"Вся страна ждала, когда Дзюба побьeт рекорд" Вся страна - это несколько чиновников ? Зачем врать ? Пес где то слышал слово "виртуальный" и, не понимая его значение, решил употребить вместо слова "риторический"))) Это мне напомнило анекдот про двух школьниц: Представляешь, я вчера Юрке в вестибюле минет сделала ! Слово то какое знаешь - вестибуль))))
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ALEX ML
1742564324
у него еще самая быстрая рука, помимо других рекордов
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