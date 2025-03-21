Защитник махачкалинского «Динамо» раскрыл, сколько зарабатывал в США

Игрок «Динамо Мх» Муталип Алибеков рассказал о заработках в Америке на старте футбольной карьеры.

В юношестве 27-летний защитник выступал за команду «Олимпия» из Лос-Анджелеса.

– Вам платили?

– Изначально давали только родители. Но потом, в 14–15 лет за победу в турнире могли дать по сто долларов.

– Выигрывали турниры часто?

– Всего где-то 15–20. Проводились они каждый день, потом считали очки.

– Ого.

– Кто-то на айфоны тратил призовые, кто-то на одежду. Помню черную пятницу там – место в очереди занимают с вечера накануне.

Мы тоже как-то проникали. Тогда доллар был по 30 рублей, и не ощущали, что было дорого.