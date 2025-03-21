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  • Игрок махачкалинского «Динамо» рассказал, как в Дагестане относятся к приезжим в шортах

Игрок махачкалинского «Динамо» рассказал, как в Дагестане относятся к приезжим в шортах

Сегодня, 12:21
2

Защитник «Динамо Мх» Муталип Алибеков рассказал, как относится к людям, которые приезжаю в Дагестан и ходят в шортах.

– Слышал, многие футболисты отказывались прошлым летом ехать в Махачкалу из-за последних событий.

– Отказываться могут по другим причинам. Некоторым мало мест, где можно отдохнуть. Совсем не Москва, да. Но это и плюс, я так скажу. Ты сосредоточен на футболе, ничто не манит, не на что отвлекаться.

– Тебя коробит, когда видишь на улице приезжего в шортах?

– Такие традиции. Большинство спокойно относятся, но кто-то все равно сделает замечание. Зависит еще от того, как сделают. Могут какую-то агрессию показать – это, конечно, неправильно. А если в спокойной манере: «Молодой человек, будьте добры, в следующий раз наденьте штаны», – другое дело. Думаю, чаще всего именно так – по-доброму – и говорят.

  • 27-летний Алибеков провел в этом сезоне 13 матчей за махачкалинское «Динамо».
  • Он является воспитанником ЦСКА, выступал за юношеские сборные России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Алибеков Муталип
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Комментарии (2)
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andr45
1742551782
«Такие традиции». Это Дагестан, где традиции и устои, сложившиеся ещё со времён арабских завоеваний XVIII века, до сих пор играют определяющую роль.
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FFR
1742551920
Нужно уважительно относиться к местным традициям.
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