Игрок махачкалинского «Динамо» рассказал, как в Дагестане относятся к приезжим в шортах

Защитник «Динамо Мх» Муталип Алибеков рассказал, как относится к людям, которые приезжаю в Дагестан и ходят в шортах.

– Слышал, многие футболисты отказывались прошлым летом ехать в Махачкалу из-за последних событий.

– Отказываться могут по другим причинам. Некоторым мало мест, где можно отдохнуть. Совсем не Москва, да. Но это и плюс, я так скажу. Ты сосредоточен на футболе, ничто не манит, не на что отвлекаться.

– Тебя коробит, когда видишь на улице приезжего в шортах?

– Такие традиции. Большинство спокойно относятся, но кто-то все равно сделает замечание. Зависит еще от того, как сделают. Могут какую-то агрессию показать – это, конечно, неправильно. А если в спокойной манере: «Молодой человек, будьте добры, в следующий раз наденьте штаны», – другое дело. Думаю, чаще всего именно так – по-доброму – и говорят.