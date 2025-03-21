Семак рассказал о настроении после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении команды после гостевого матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

– После матча со «Спартаком» вы выглядели очень расстроенным. Как настроение сейчас?

– Состояние абсолютно рабочее. Конечно, всегда неприятно проигрывать. Но это уже история. Сейчас мы готовимся, абсолютно ничего не потеряно. Отставание от лидирующего «Краснодара» – три очка, и у нас матч с южанами дома. Со «Спартаком» у нас равенство очков.

Что касается нынешней позиции, посыпать голову пеплом не стоит на данный момент, но, естественно, нужно работать. Никто не обещал, что будет легко. Конечно, все привыкли, что мы играем удачно, впервые за семь лет проиграли «Спартаку» в чемпионате, в Кубке уже были поражения.

Поэтому ничего кардинально страшного не случилось, что повлияло бы на расстановку сил. Все команды, которые идут в первой шестерке, имеют шансы побороться за чемпионство.

Нас ждет борьба и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы быть в числе соискателей на чемпионство. Должны будем делать то, что мы можем, а в остальном будем смотреть по результатам уже в конце сезона.

– В 2007 году у «Зенита» была похожая ситуация – после поражения в матче с «Динамо» шансы на титул были невысоки, но в последних 11 матчах команда одержала 10 побед. Дик Адвокат говорил, что было 10 финалов. Можно ли назвать оставшиеся девять матчей девятью финалами?

– Девять финалов? Я не думаю, девять их или восемь. Каждая игра для нас – это определенного рода финал в той или иной степени. А как сложится, здесь сложно сказать.

Я против таких фраз, мол, девять финалов, еще что‑то. Немножко не соответствует действительности. Нагнетание какое‑то, что был матч за чемпионство, при условии того, что был матч за первое место в турнирной таблице, а команды играют со второго и третьего. Но называют матчем за чемпионство.

Исключительно нагнетание некой составляющей матчей принципиальных соперников. Не более того. Кто меньше будет терять очков, тот и победит.