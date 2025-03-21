Ротенберг оценил вариант с проведением матча Россия – США

Президент «Сочи» и член исполкома РФС Борис Ротенберг высказался о возможности проведения товарищеского матча Россия – США.

«Конечно, мы бы приняли в Сочи матч между сборными России и США. Это было бы очень здорово и показательно. Позитивно для развития дружественных отношений», – сказал Ротенберг.