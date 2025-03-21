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Ротенберг оценил вариант с проведением матча Россия – США

Сегодня, 10:22

Президент «Сочи» и член исполкома РФС Борис Ротенберг высказался о возможности проведения товарищеского матча Россия – США.

«Конечно, мы бы приняли в Сочи матч между сборными России и США. Это было бы очень здорово и показательно. Позитивно для развития дружественных отношений», – сказал Ротенберг.

  • Ранее сообщалось о возможности проведения хоккейных матчей между Россией и США.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия США
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