Жена Тикнизяна рассказала, как помешала Наиру перейти в «Зенит»

Яна Ромашкина, супруга латераля «Локомотива» Наира Тикнизяна, вспомнила, как год назад отговаривала мужа от трансфера в «Зенит».

«Сначала, узнав об интересе «Зенита», я сказала: «О, круто!». Если «Зенит» заинтересовался, это классно.

Когда встал вопрос о переходе, я сказала: «Я бы не хотела, но решать тебе, это твоя карьера». Мы знаем, что происходит с некоторыми игроками «Зенита». Оттуда так просто не уйти. Уйти если только в «Сочи», в «Оренбург». О Европе можно было бы забыть.

Предложение от «Зенита» было прекрасное. Наир долго думал. Когда мы поняли, что Наир им нужен не как Наир Тикнизян, а просто как единица, мы подумали, что нет», – сказала Ромашкина на ютуб-канале «Коммент.Шоу».