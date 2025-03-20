Непомнящий: «Признаюсь: в «Томи» я не мог представить, что Дзюба станет рекордсменом»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал рекорды Артема Дзюбы.

Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Признаюсь честно, что никто не думал и не мог представить в «Томи», что однажды Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной России и одним из лучших нападающий в истории российского футбола.

Но я очень рад его успехам и от всего сердца поздравляю», – сказал Непомнящий.