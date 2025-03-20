Гурцкая извинился перед Карпиным: «Нет, его не нагнули в кейсе Дзюбы»

Агент и блогер Тимур Гурцкая извинился перед главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Ранее Гурцкая заявил, что Карпина «нагнули» и заставили пригласить в команду Артема Дзюбу.

Игрок вышел против Гренады (5:0) и забил 31-й гол за сборную – рекордный.

Дзюба уже покинул команду.

«Мы долго говорили с Валерием Георгиевичем на эту тему, это частный разговор.

Коротко сейчас скажу так: приношу публично извинения Карпину – его не нагнули. Он меня убедил, что это было только его решение. Он не лжец», – сказал Гурцкая.