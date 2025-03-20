Раскрыта сумма, которую Осинькин просил у «Крыльев» за свое увольнение

«Крылья Советов» пытались уволить главного тренера Игоря Осинькина. Однако он требовал неустойку.

«Тренер готов был покинуть клуб за деньги после двух подряд поражений с общим счетом 0:6 – домашнего от «Акрона» (0:2) и выездного от «Динамо Мх» (0:4). Расход 0 в 0 его не устраивал, Виталич хотел получить зарплату (7,4 миллиона рублей/месяц) до конца контракта (31 мая 2025) – это примерно 18 миллионов рублей.

Руководство было не против такого сценария, прорабатывались различные варианты замены (основным был Сергей Игнашевич, но он отказался).

Тут в дело вмешался губернатор Вячеслав Федорищев, решивший, что его слово тверже камня и Осинькин должен отработать все сполна», – написал источник.