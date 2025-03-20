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  • Раскрыта сумма, которую Осинькин просил у «Крыльев» за свое увольнение

Раскрыта сумма, которую Осинькин просил у «Крыльев» за свое увольнение

Сегодня, 19:29
2

«Крылья Советов» пытались уволить главного тренера Игоря Осинькина. Однако он требовал неустойку.

«Тренер готов был покинуть клуб за деньги после двух подряд поражений с общим счетом 0:6 – домашнего от «Акрона» (0:2) и выездного от «Динамо Мх» (0:4). Расход 0 в 0 его не устраивал, Виталич хотел получить зарплату (7,4 миллиона рублей/месяц) до конца контракта (31 мая 2025) – это примерно 18 миллионов рублей.

Руководство было не против такого сценария, прорабатывались различные варианты замены (основным был Сергей Игнашевич, но он отказался).

Тут в дело вмешался губернатор Вячеслав Федорищев, решивший, что его слово тверже камня и Осинькин должен отработать все сполна», – написал источник.

  • «Крылья» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
  • Команда набрала 19 очков в 21 туре чемпионата.
  • На выходных они были разгромлены «Динамо Мх» со счетом 0:4.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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Комментарии (2)
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Алим Терек
1742488493
Пусть работает
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serhio80
1742488789
Расход 0 в 0 его не устраивал... а есть хоть кто-то, кого бы устроил при действующем контракте?)))
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