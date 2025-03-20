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  • Гурцкая, которого Дзюба назвал женщиной, прокомментировал рекорд Артема

Гурцкая, которого Дзюба назвал женщиной, прокомментировал рекорд Артема

Сегодня, 17:06
1

Агент, блогер Тимур Гурцкая прокомментировал рекорд нападающего сборной России Артема Дзюбы.

  • У Артема 31 гол за сборную России – больше всех в истории.
  • Накануне игрок поразил ворота Гренады (5:0).
  • Ранее Дзюба намеренно неправильно произнес фамилию Гурцкая на женский манер.

«Матч сборной смотрел с вертолета, разрешили пролететь специально, чтобы увидеть это оригинальное зрелище. И присоединяюсь к гражданам нашей огромной страны, которая гордится, что Дзюба забил 31 гол.

Человек Артем Дзюба – один человек, спортсмен Дзюба – другой. Он старается, бьет рекорды. Это хорошая спортивная составляющая. 234 гола за карьеру это много. А о его человеческих качествах поговорят в программе у Малахова», – сказал Гурцкая.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Гурцкая Тимур
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1742480936
))) Да я Вас умоляю.. Про какую великую страну глаголешь, Бегемот? Шалашовку на границе РФ и Грузии? аааапсны.!чихнул , извините..( шенитракилапараки((
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