Гурцкая, которого Дзюба назвал женщиной, прокомментировал рекорд Артема

Агент, блогер Тимур Гурцкая прокомментировал рекорд нападающего сборной России Артема Дзюбы.

У Артема 31 гол за сборную России – больше всех в истории.

Накануне игрок поразил ворота Гренады (5:0).

Ранее Дзюба намеренно неправильно произнес фамилию Гурцкая на женский манер.

«Матч сборной смотрел с вертолета, разрешили пролететь специально, чтобы увидеть это оригинальное зрелище. И присоединяюсь к гражданам нашей огромной страны, которая гордится, что Дзюба забил 31 гол.

Человек Артем Дзюба – один человек, спортсмен Дзюба – другой. Он старается, бьет рекорды. Это хорошая спортивная составляющая. 234 гола за карьеру это много. А о его человеческих качествах поговорят в программе у Малахова», – сказал Гурцкая.