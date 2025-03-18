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Дзюба ответил агенту Гурцкая

Сегодня, 21:09

Форвард «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на высказывания футбольного агента Тимура Гурцкая про него.

«Мне показывали фрагмент, где Тимур Гурцкая говорит, что вон Дзюба, Соболев мерзкие люди.

Мне просто хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. А он уже сделал выводы, какой я человек.

Если бы ему было 20-30 лет, я бы еще это мог понять, но когда человеку за 50, и он в футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз говорить», – сказал Дзюба.

  • Нападающему нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
  • Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
  • В завтрашнем матче с Гренадой Дзюба будет капитаном.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Гурцкая Тимур
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