Дзюба ответил агенту Гурцкая

Форвард «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на высказывания футбольного агента Тимура Гурцкая про него.

«Мне показывали фрагмент, где Тимур Гурцкая говорит, что вон Дзюба, Соболев мерзкие люди.

Мне просто хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. А он уже сделал выводы, какой я человек.

Если бы ему было 20-30 лет, я бы еще это мог понять, но когда человеку за 50, и он в футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз говорить», – сказал Дзюба.