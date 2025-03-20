Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии.
– Александр Кержаков говорил, что в Швейцарии очень высокие цены. Почувствовали это?
– Да, в два раза больше, если сравнивать с Москвой.
– Сколько вообще за обычные продукты в магазине может выйти?
– Блин, ну сейчас семья больше стала, больше ртов кормить.
В два раза больше, чем в Москве, считайте. Если в Москве закупаться на семью можно на 5 тысяч, то в Швейцарии – на все 10, будем так говорить.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября.
- В этом сезоне Суперлиги у Алексея 16 матчей, 2 гола, ассист.
- «Сьон» идет на 9-м месте.
Источник: «Советский спорт»