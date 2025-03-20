Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии.

– Александр Кержаков говорил, что в Швейцарии очень высокие цены. Почувствовали это?

– Да, в два раза больше, если сравнивать с Москвой.

– Сколько вообще за обычные продукты в магазине может выйти?

– Блин, ну сейчас семья больше стала, больше ртов кормить.

В два раза больше, чем в Москве, считайте. Если в Москве закупаться на семью можно на 5 тысяч, то в Швейцарии – на все 10, будем так говорить.