«Это мой краш, хоть он и некрасивый»: Дзюба признался в любви к российскому тренеру

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что летом навестит в Китае Леонида Слуцкого.
«Леонида Викторовича [Слуцкого] очень люблю. Это мой краш. Да, некрасивый, но он мой краш. Не знаю, поехал бы играть к нему в Китай.
Летом планирую приехать просто в гости, может, на матч сходить. Провести время. Перед сборной мы сидели у меня до четырeх часов утра», – сказал Дзюба.
- Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с прошлого года
- Контракт тренера действует до декабря.
- Дзюба летом станет свободным агентом.
Источник: «Чемпионат»