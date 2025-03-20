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  • «Это мой краш, хоть он и некрасивый»: Дзюба признался в любви к российскому тренеру

«Это мой краш, хоть он и некрасивый»: Дзюба признался в любви к российскому тренеру

Сегодня, 09:46

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что летом навестит в Китае Леонида Слуцкого.

«Леонида Викторовича [Слуцкого] очень люблю. Это мой краш. Да, некрасивый, но он мой краш. Не знаю, поехал бы играть к нему в Китай.

Летом планирую приехать просто в гости, может, на матч сходить. Провести время. Перед сборной мы сидели у меня до четырeх часов утра», – сказал Дзюба.

  • Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с прошлого года
  • Контракт тренера действует до декабря.
  • Дзюба летом станет свободным агентом.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Акрон Дзюба Артем Слуцкий Леонид
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