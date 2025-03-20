«Это мой краш, хоть он и некрасивый»: Дзюба признался в любви к российскому тренеру

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что летом навестит в Китае Леонида Слуцкого.

«Леонида Викторовича [Слуцкого] очень люблю. Это мой краш. Да, некрасивый, но он мой краш. Не знаю, поехал бы играть к нему в Китай.

Летом планирую приехать просто в гости, может, на матч сходить. Провести время. Перед сборной мы сидели у меня до четырeх часов утра», – сказал Дзюба.