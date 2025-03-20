Орлов заявил, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевого китайского VAR-оборудования

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) забил решающий гол из «вне игры».

Автором мяча на 90-й минуте стал Кристофер Мартинс.

«По офсайдным линиям. В РПЛ они ложные, фейковые. Это китайские линии.

В Европе другие линии, но они нам не по карману. У РФС нет денег. В Европе не ошибаются с офсайдными линиями, они автоматические. А у нас их человек рисует, эти точки», – сказал Орлов в эфире передачи «Футбольная столица» на телеканале «Санкт-Петербург».