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  • Орлов заявил, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевого китайского VAR-оборудования

Орлов заявил, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевого китайского VAR-оборудования

Сегодня, 09:03
23

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) забил решающий гол из «вне игры».

«По офсайдным линиям. В РПЛ они ложные, фейковые. Это китайские линии.

В Европе другие линии, но они нам не по карману. У РФС нет денег. В Европе не ошибаются с офсайдными линиями, они автоматические. А у нас их человек рисует, эти точки», – сказал Орлов в эфире передачи «Футбольная столица» на телеканале «Санкт-Петербург».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Зенит Спартак Орлов Геннадий
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Комментарии (23)
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Каратель помойников
1742454734
А может бзинитоацы играли как кончалыги? Всё виноваты,но никак не сырожа и КО..позорники
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Борис34684
1742455676
Нытики питерские, надо признать, что в этот день Спартак был лучше, судья к несчастью ошибался в обе стороны. Зенит не на играл даже на ничью.
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andr45
1742456448
«Российский футбольный союз и компания Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий. Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС: – При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии как качество, точность и скорость работы. » Футбол , 03 фев 2023 СПРАВОЧНО Митрофанов Максим Львович с января 2007 по май 2017 года - генеральный директор Clube de futebol «Zenitе» С октября 2022 года - генеральный секретарь РФС.
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NewLife
1742456493
Немытых сильно возбуждает колено Мартинса))) Сделайте фото и повесьте у себя в раздевалке.
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subbotaspartak
1742457057
...У РФС нет денег.... Какая досада...
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Александр52
1742457104
Люди рисуют офсайдные линии, ну и что? А кто забивает голы? Тоже люди. Любая трактовка положения вне игры, при прочих равных, должна иметь решение в пользу атакующего футбола. Питерские господа Орлов и Аршавин пусть говорят что угодно в защиту Зенита, но Спартак сегодня на голову выше.
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Sergey-Ovodkov-google
1742457842
Камера со стороны ворот показывает,что защитник Зенита стоит ближе к воротам,чем Мартинс,это даже на матч тв признали.
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Samarinjura
1742457909
Значит когда в пользу Зенита то они не фейковые. Может тогда господин Орлов со своими способностями заменит нам эти линии . в противном случае можно только предположить а не утверждать
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Дубина
1742457933
Стыдно за вшивых всей стране! НЫТЬ!!!!!
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baggio80
1742458366
Геннадий, может, у вас таблетки закончились, могу свои одолжить.
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