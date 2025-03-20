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Лопырева двумя словами отреагировала на рекорд Дзюбы

Сегодня, 08:55

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева отреагировала на рекорд Артема Дзюбы.

  • Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Молодец, Артем», – написала Лопырева.

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Источник: телеграм-канал Виктории Лопыревой
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
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