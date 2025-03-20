Лопырева двумя словами отреагировала на рекорд Дзюбы

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева отреагировала на рекорд Артема Дзюбы.
- Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
- Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
- Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
«Молодец, Артем», – написала Лопырева.
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Источник: телеграм-канал Виктории Лопыревой