Черчесов прокомментировал рекорд Дзюбы

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил достижение Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Я два дня подряд переписывался с ним. Он сделал свое дело, забил мяч, стал рекордсменом.

Теперь задача – мотивировать его дальше. Он приносит пользу «Акрону», он забивает и отдает», – сказал Черчесов.