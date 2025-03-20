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Черчесов прокомментировал рекорд Дзюбы

Сегодня, 00:40

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил достижение Артема Дзюбы.

  • Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Я два дня подряд переписывался с ним. Он сделал свое дело, забил мяч, стал рекордсменом.

Теперь задача – мотивировать его дальше. Он приносит пользу «Акрону», он забивает и отдает», – сказал Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
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