Реакция Семина на рекорд Дзюбы по голам за сборную России

Экс-тренер сборной России Юрий Семин назвал достижение Артема Дзюбы «маленьким результатом».
- Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
- Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
- Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
– Поздравите Дзюбу с рекордом?
– Каким? Я даже не знал...
– Теперь у Дзюбы 31 гол за сборную, он обошел Кержакова.
– Это маленький результат.
– Ни о чем, вы считаете?
– Если б ты сказал 1031, а тут просто 31...
Источник: «РБ Спорт»