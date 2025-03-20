Реакция Семина на рекорд Дзюбы по голам за сборную России

Экс-тренер сборной России Юрий Семин назвал достижение Артема Дзюбы «маленьким результатом».

Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Поздравите Дзюбу с рекордом?

– Каким? Я даже не знал...

– Теперь у Дзюбы 31 гол за сборную, он обошел Кержакова.

– Это маленький результат.

– Ни о чем, вы считаете?

– Если б ты сказал 1031, а тут просто 31...