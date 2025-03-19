Дзюба обратился к болельщикам после рекордного гола за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба выступил с речью после товарищеского матча с Гренадой (5:0).
- Форвард «Акрона» забил на 43-й минуте.
- Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
- Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
«Огромное спасибо, что пришли, что поддерживаете. Мне очень приятно такое отношение к себе. Вы даете мне импульс еще играть и забивать.
Мы великая страна, должны быть вместе. Спасибо всем большое, Валерию Георгиевичу (Карпину), РФС за этот шанс», – сказал Дзюба.
Источник: «Матч ТВ»