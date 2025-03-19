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Карпин прокомментировал победу сборной России над Гренадой

Сегодня, 22:31

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выигранного товарищеского матча с Гренадой.

  • Россияне разгромили соперника со счетом 5:0.
  • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

– Перед игрой вы сказали, что счет мало интересует, важно качество. Насколько удовлетворены?

На 99%. Реализация могла быть лучше. Что касается игры, самоотдачи, желания, настроя, невзирая на соперника, на счет, до последней секунды хотели забить еще. Это всe очень понравилось.

– Удивил соперник?

– Думаю, нет.

– В первом тайме не получалось довести моменты до удара.

– До удара доводили, но попадали в перекладину, были еще моменты.

Для вас для всех Гренада – такая же, как Бруней, но я сразу сказал, что это совсем не Бруней.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Гренада Россия Карпин Валерий
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