Дзюба рассказал, что обещал игрокам сборной России за свой рекорд: «За мной не заржавеет»

Артем Дзюба собирается отблагодарить партнеров по сборной России за то, что помогли ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
- Россия в товарищеском матче разгромила Гренаду – 5:0.
- Форвард «Акрона» забил на 43-й минуте.
- Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
- Он побил рекорд Александра Кержакова.
– Что‑то уже пообещал парням? Все‑таки они организовали тебе 31‑й мяч.
– С такими нервами, если честно, но обязательно, если будет возможность, я проставлюсь.
Я в «Акроне» должен, и здесь уже, получается. Не вопрос.
За мной никогда не заржавеет. Я парень такой.
Источник: «Матч ТВ»