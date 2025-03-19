Дзюба рассказал, что обещал игрокам сборной России за свой рекорд: «За мной не заржавеет»

Артем Дзюба собирается отблагодарить партнеров по сборной России за то, что помогли ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Россия в товарищеском матче разгромила Гренаду – 5:0.

Форвард «Акрона» забил на 43-й минуте.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова.

– Что‑то уже пообещал парням? Все‑таки они организовали тебе 31‑й мяч.

– С такими нервами, если честно, но обязательно, если будет возможность, я проставлюсь.

Я в «Акроне» должен, и здесь уже, получается. Не вопрос.

За мной никогда не заржавеет. Я парень такой.