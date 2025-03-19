Кержаков отреагировал на рекорд Дзюбы по голам за сборную России

Александр Кержаков высказался о том, что Артем Дзюба побил его рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча с Гренадой.

Форвард «Акрона» забил на 43-й минуте.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

«Никаких особо эмоций нет. Перед игрой пожелал ему удачи, когда мы вместе сфотографировались с футболками сборной с номером 30.

На матче атмосфера приятная, хорошие ощущения, много людей собралось на сборную.

Позже, наверное, не получится поздравить, потому что его много будет кто поздравлять, сейчас вы напишите поздравления, поздравляю.

У меня до этого не было ничего, спокойно абсолютно воспринимаю, отношусь. Меня внутри ничего не напрягало, не нервничал, я уже давно не играю в футбол.

Голы в футболе – заслуга всей команды», – заявил Кержаков.