Дзюба прокомментировал бомбардирский рекорд в сборной России

Артем Дзюба поделился эмоциями после замены в товарищеском матче между сборными России и Гренады.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Форвард «Акрона» забил на 43-й минуте.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Поздравляем, свершилась история. Что сейчас в душе?

– Честно, очень счастлив, что забил, потому что игра непростая, хотя и счет большой. Очень много ошибаемся в завершающей стадии.

На самом деле, много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком легкий, не можешь понять, как его принять, все время виляет.

Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было.

Спасибо огромное болельщикам, РФС и Валерию Георгиевичу [Карпину] за то, что такой неожиданный праздник подарили мне.