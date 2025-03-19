Кержаков: «Дзюба точно побьет мой рекорд – я принимаю это»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о том, что Артем Дзюба сегодня может стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
- Сейчас у обоих форвардов по 30 голов.
- Дзюба выйдет в старте на товарищеский матч с Гренадой с капитанской повязкой.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Досады из-за того, что Артем может побить рекорд, нет. Думаю, он точно побьет.
Любой рекорд рано или поздно побивают. Я спокойно принимаю это», – заявил Кержаков.
Источник: Sport24