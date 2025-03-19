Обращение Сафонова к сборной России перед матчами с Гренадой и Замбией

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к партнерам по сборной России, которые готовятся к мартовским товарищеским встречам.
«Всем привет. Я понимаю, что знаки повсюду. Сегодня гулял по Парижу и нашел раритетную футболку сборной России 2004 года.
Хочу передать еe в Москву и пожелать ребятам удачи в предстоящих матчах», – сказал Сафонов.
- Сегодня в 20:00 мск Россия примет Гренаду.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- 25 марта российская сборная сыграет с Замбией.
Источник: телеграм-канал сборной России