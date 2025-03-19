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  • Жена Карпина ответила, кто может прогнуть тренера сборной России

Жена Карпина ответила, кто может прогнуть тренера сборной России

Сегодня, 14:14
2

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на догадки футбольного агента Тимура Гурцкая.

  • Артем Дзюба оказался в итоговом составе национальной команды впервые при Карпине.
  • Форвард не играл за сборную с лета 2021 года. Ему не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда.
  • Карпин вызвал Дзюбу, несмотря на собственное правило отказаться от услуг футболистов старше 30 лет в условиях международного бана.
  • Гурцкая считает, что тренера «нагнули», чтобы нападающий «Акрона» вернулся в сборную.

Прогнуть его могут только наши дети. Но это бред вообще про то, что его кто-то мог прогнуть. Он уже не раз это доказывал, и очень часто за это получал и в СМИ, и в обсуждениях за то, что он резкий, непрогибаемый.

Как вы считаете, что сейчас вдруг такого могло произойти, что он вдруг прогнулся? Под ним место горело или что? Какая должна быть причина?

Это же бред. Естественно, никто не может его заставить. Если бы кто-то заставлял его что-то делать, он бы скорее ушел, чем прогнулся.

– Аргумент был таков: раньше Дзюба тоже выдавал очень хорошие серии, но его не вызывали. Почему именно сейчас?

– Значит, были причины. Господи, все меняется. Раньше мы, между прочим, играли с Хорватией, а сегодня с Гренадой. Все меняются под обстоятельства.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Гурцкая Тимур
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Комментарии (2)
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Mirak92
1742384616
Еще один фрик, на канале бомбардир
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ilich55
1742389102
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, Пусть лучше он прогнется под нас.....
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