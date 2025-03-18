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  • Быстров удивлен вызовом Дзюбы в сборную России: «Печальная ситуация»

Быстров удивлен вызовом Дзюбы в сборную России: «Печальная ситуация»

Вчера, 23:50
3

Владимир Быстров высказался о возвращении Артема Дзюбы в сборную России после длительного перерыва.

– Планируете ли вы смотреть матч с Гренадой?

– Не знаю. Любой матч сборной интересен.

– Здесь может состояться рекорд Дзюбы. Получается, что в этой игре присутствует исторический момент.

– Исторический момент, когда ты забиваешь гол Испании, Италии, Англии, Греции, Хорватии. А когда непонятно кто приезжает…

– Вас удивил вызов Дзюбы в сборную России?

– Конечно.

– Вы верите Карпину, что Дзюба так здорово играл, поэтому для него сделали исключение и позвали?

– Печальная ситуация в сборной, если получается, что в 36 лет нападающий прекрасно играл и у нас в стране сильнее его нет. Я считаю, что даже если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало, чтобы поехать в сборную.

Что с Дзюбой случилось? Его четыре года не вызывали. Он что, прибавил по сравнению с тем, какой был раньше? Нет. Так что у меня есть сомнения.

– Видимо, кто-то хочет увидеть его рекорд.

– Тогда сделайте матч специально для этого. Наверное, и сделали с Гренадой.

  • 36-летний Дзюба будет капитаном в матче с Гренадой.
  • Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
  • Форварду «Акрона» нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Быстров Владимир
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Комментарии (3)
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FWSPM
1742332966
ну если быть обьективным то на данный момент из тех кого раньше вызывал карпин - тюкавин травмирован, соболенко предсказуемо закис в гаспреме, чалов закис в греции. Остаются мусаев и воробьев почему к ним третьим не взять дзюбу? он действительно в хорошей форме сейчас на фоне остальных.
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алдан2014
1742334528
Быстрый прав на сто процентов
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Вжыхъ
1742336768
А из кого собрать двух нападающих в сборную сейчас вот в моменте? Печально не то, что Дзюбу вызывают, а то, что других в моменте и нет по сути.
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