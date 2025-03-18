Быстров удивлен вызовом Дзюбы в сборную России: «Печальная ситуация»

Владимир Быстров высказался о возвращении Артема Дзюбы в сборную России после длительного перерыва.
– Планируете ли вы смотреть матч с Гренадой?
– Не знаю. Любой матч сборной интересен.
– Здесь может состояться рекорд Дзюбы. Получается, что в этой игре присутствует исторический момент.
– Исторический момент, когда ты забиваешь гол Испании, Италии, Англии, Греции, Хорватии. А когда непонятно кто приезжает…
– Вас удивил вызов Дзюбы в сборную России?
– Конечно.
– Вы верите Карпину, что Дзюба так здорово играл, поэтому для него сделали исключение и позвали?
– Печальная ситуация в сборной, если получается, что в 36 лет нападающий прекрасно играл и у нас в стране сильнее его нет. Я считаю, что даже если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало, чтобы поехать в сборную.
Что с Дзюбой случилось? Его четыре года не вызывали. Он что, прибавил по сравнению с тем, какой был раньше? Нет. Так что у меня есть сомнения.
– Видимо, кто-то хочет увидеть его рекорд.
– Тогда сделайте матч специально для этого. Наверное, и сделали с Гренадой.
- 36-летний Дзюба будет капитаном в матче с Гренадой.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Форварду «Акрона» нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.