Быстров удивлен вызовом Дзюбы в сборную России: «Печальная ситуация»

Владимир Быстров высказался о возвращении Артема Дзюбы в сборную России после длительного перерыва.

– Планируете ли вы смотреть матч с Гренадой?

– Не знаю. Любой матч сборной интересен.

– Здесь может состояться рекорд Дзюбы. Получается, что в этой игре присутствует исторический момент.

– Исторический момент, когда ты забиваешь гол Испании, Италии, Англии, Греции, Хорватии. А когда непонятно кто приезжает…

– Вас удивил вызов Дзюбы в сборную России?

– Конечно.

– Вы верите Карпину, что Дзюба так здорово играл, поэтому для него сделали исключение и позвали?

– Печальная ситуация в сборной, если получается, что в 36 лет нападающий прекрасно играл и у нас в стране сильнее его нет. Я считаю, что даже если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало, чтобы поехать в сборную.

Что с Дзюбой случилось? Его четыре года не вызывали. Он что, прибавил по сравнению с тем, какой был раньше? Нет. Так что у меня есть сомнения.

– Видимо, кто-то хочет увидеть его рекорд.

– Тогда сделайте матч специально для этого. Наверное, и сделали с Гренадой.