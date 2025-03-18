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Мостовой отреагировал на оскорбительные слова Карпина

Сегодня, 22:31
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Александр Мостовой прокомментировал нелицеприятное высказывание Валерия Карпина в свой адрес.

  • Ранее 56-летний экс-спартаковец попросился в сборную России.
  • «Я тоже хочу рекорд установить. В 55 лет выйду и забью торговому центру, я тоже хочу!» – сказал Мостовой.
  • «Слушайте, вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе? Смысла вызывать еще одного скуфа нет», – ответил Карпин.

«Я не в себе? Не знаю, почему Карпин так говорит. К его многочисленным словам тоже можно прицепиться.

Сначала начинают обсуждать, а потом замалчивают. Я же сказал, что можно вызвать не только меня, но и Кержакова, Аршавина или Канчельскиса.

Если бы позвали в сборную на матч с Гренадой, то, конечно, я бы поехал. Я же тоже хочу забить, а Гренаде это может сделать кто угодно.

Мы же всей страной видели сборную Брунея. Это даже сборной назвать нельзя, а говорят, что Гренада еще слабее. Можете представить, что там может быть?

Я бы вышел в конце минут на 5-10, забил бы в пустые, с пенальти или со штрафного», – заявил Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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BoevStas1
1742328898
Дурка по тебе плачет...жаль не берут и туда...
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