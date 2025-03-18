Мостовой – о Дзюбе в сборной: «Я тоже хочу рекорд – в 55 лет выйду и забью торговому центру»

Александр Мостовой высмеял потенциальный рекорд Артема Дзюбы в сборной России.
- 36-летнего форварда не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Его вызвали на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
- Дзюбе нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
«Про Дзюбу и его рекорд даже говорить не хочу, не хочу на эту тему распространяться. Это все смешно.
Что тогда не вызвать Кержакова, Аршавина, Мостового? Вызывайте всех тогда, мы забьем, рекорды установим.
Я тоже хочу рекорд установить. В 55 лет выйду и забью торговому центру, я тоже хочу!» – заявил Мостовой.
Источник: «Советский спорт»