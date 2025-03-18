Мостовой – о Дзюбе в сборной: «Я тоже хочу рекорд – в 55 лет выйду и забью торговому центру»

Александр Мостовой высмеял потенциальный рекорд Артема Дзюбы в сборной России.

36-летнего форварда не было в национальной команде с лета 2021 года.

Его вызвали на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

Дзюбе нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Про Дзюбу и его рекорд даже говорить не хочу, не хочу на эту тему распространяться. Это все смешно.

Что тогда не вызвать Кержакова, Аршавина, Мостового? Вызывайте всех тогда, мы забьем, рекорды установим.

Я тоже хочу рекорд установить. В 55 лет выйду и забью торговому центру, я тоже хочу!» – заявил Мостовой.