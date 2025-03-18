Карпин – о вызове 56-летнего Мостового в сборную: «Вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о приглашении Александра Мостового в национальную команду.

Ранее 56-летний экс-спартаковец сказал: «Я тоже хочу рекорд установить. В 55 лет выйду и забью торговому центру, я тоже хочу!»

– Мостовой говорил, что его тоже можно вызывать в сборную. Не будете?

– Слушайте, вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе? Он старше меня, больше 55. Так что вызывать его в сборную…

У нас есть Онопко, Никифоров, Писарев, Карпин, опять же. Смысла вызывать еще одного скуфа нет.