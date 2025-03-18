Карпин – о вызове 56-летнего Мостового в сборную: «Вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о приглашении Александра Мостового в национальную команду.
Ранее 56-летний экс-спартаковец сказал: «Я тоже хочу рекорд установить. В 55 лет выйду и забью торговому центру, я тоже хочу!»
– Мостовой говорил, что его тоже можно вызывать в сборную. Не будете?
– Слушайте, вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе? Он старше меня, больше 55. Так что вызывать его в сборную…
У нас есть Онопко, Никифоров, Писарев, Карпин, опять же. Смысла вызывать еще одного скуфа нет.
- В марте сборная России сыграет с Гренадой и Замбией.
- Мостовой закончил карьеру в 2005 году.
- В его активе 50 матчей за национальную команду.
Источник: «Матч ТВ»