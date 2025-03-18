Карпин ответил, где собирается жить

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прояснил ситуацию с постоянным местом жительства после ухода из «Ростова».

Сообщалось, что семья Карпиных купила в Эстонии трехэтажный дом площадью 567 квадратных метров.

Этот коттедж на берегу Таллинского залива им обошелся в 900 тысяч евро.

Якобы тренер собирается жить в этом доме с женой и дочерьми.

– Вы можете перебраться на ПМЖ в Эстонию? Можете прокомментировать?

– А что комментировать? Я живу и собираюсь жить в Москве. Если не приму какой‑нибудь «Ростов» опять.

Предсказать мой уход из клуба было несложно, сколько раз я повторял… Вы не верили, а это случилось.