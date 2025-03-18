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Карпин купил в другой стране дом за 1 миллион евро

Сегодня, 12:24
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за почти 1 миллион евро. Он перевeз туда семью и переезжает на постоянное место жительства после ухода с поста главного тренера «Ростова».

Новый дом тренера – это трeхэтажный кирпичный коттедж площадью 567 квадратных метров в деревне Принги в 15 километрах от Таллинна. За коттедж Карпин заплатил 900 тысяч евро.

Дом расположен на берегу Таллиннского залива. Внутри – сауна, парная, бассейн, тренажeрный зал, несколько спален и многое другое. В отделке интерьера использовали шлифованный камень, дуб (из него сделан паркет) и другие натуральные материалы.

Деревня Принги является популярным в Эстонии туристическим посeлком с торговым центром, барами, фитнес-центром, куда ходит жена Карпина Дарья, детский сад и школа, где занимаются две дочки тренера сборной России.

У тренера, его жены и дочек есть эстонское гражданство, долгое время они жили в Нарве.

  • Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
  • Он покинул пост главного тренера «Ростова» в конце февраля.

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Источник: телеграм-канал SHOT
Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
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Комментарии (9)
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rash1959
1742290181
враг и инагент
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Taps
1742290550
Дурачёк, там ему никакие бабки не помогут. Рожу начистят или грохнут.
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Таврида
1742291368
Вот куда народные денюжки уходят, а могли бы раздать беременным пенсионерам...
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Сергей-Колосков-vkontakte
1742292508
Сбежать видимо хочет туда где будет лучше. Однако, плохо жить с картонной головой. В Эстонии жизнь и сейчас не сахар, а будет ещё хуже. Не пройдёт и пары лет как его раскулачат. Может голодные люди, а может и власти...
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