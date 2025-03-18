Карпин купил в другой стране дом за 1 миллион евро

Главный тренер сборной России Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за почти 1 миллион евро. Он перевeз туда семью и переезжает на постоянное место жительства после ухода с поста главного тренера «Ростова».

Новый дом тренера – это трeхэтажный кирпичный коттедж площадью 567 квадратных метров в деревне Принги в 15 километрах от Таллинна. За коттедж Карпин заплатил 900 тысяч евро.

Дом расположен на берегу Таллиннского залива. Внутри – сауна, парная, бассейн, тренажeрный зал, несколько спален и многое другое. В отделке интерьера использовали шлифованный камень, дуб (из него сделан паркет) и другие натуральные материалы.

Деревня Принги является популярным в Эстонии туристическим посeлком с торговым центром, барами, фитнес-центром, куда ходит жена Карпина Дарья, детский сад и школа, где занимаются две дочки тренера сборной России.

У тренера, его жены и дочек есть эстонское гражданство, долгое время они жили в Нарве.