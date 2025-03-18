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  • Реакция Карпина на слова Гурцкая, что его нагнули, чтобы вернуть Дзюбу в сборную

Реакция Карпина на слова Гурцкая, что его нагнули, чтобы вернуть Дзюбу в сборную

Сегодня, 21:35
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал догадки футбольного агента Тимура Гурцкая.

  • Артем Дзюба оказался в итоговом составе национальной команды впервые при Карпине.
  • Форвард не играл за сборную с лета 2021 года. Ему не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда.
  • Карпин вызвал Дзюбу, несмотря на собственное правило отказаться от услуг футболистов старше 30 лет в условиях международного бана.
  • Гурцкая считает, что тренера «нагнули», чтобы нападающий «Акрона» вернулся в сборную.

Тимур Гурцкая, говоря о вызове Артема Дзюбы в сборную, сказал «Валеру нагнули». Могли бы как-то отреагировать?

– Тимура я бы спросил: «Интересно, кто [нагнул]?» Пускай скажет, кто меня нагнул, мне самому интересно. Кто же этот человек?

– РФС.

– Кто это, говорите фамилии?

– Там множество менеджеров…

– Вы думаете, что менеджер РФС меня может нагнуть? Вы можете сказать, кто этот человек?

– Нет.

– Ну, спасибо. Я вам говорю, что нет, не нагнули. Кто меня может нагнуть?

Я уже рассказал, как это происходило. Почему в это трудно поверить?

– Я никогда не думал, что увидим Карпина и Дзюбу рядом. Сам Артeм говорил, что при вас в сборную не попадeт.

– Прошло 10 лет, люди меняются, мне так захотелось. Артeм это заслужил.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Гурцкая Тимур
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Комментарии (1)
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erybov1965
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В этом весь Карпин.Ну да,вот он такой.
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