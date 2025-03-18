Тихонов: «Я не вижу Дзюбу капитаном сборной после того, как он онанизмом занимался»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался против капитанского статуса Артема Дзюбы в товарищеском матче между сборными России и Гренады.

«Я давно говорю, что не дружу с российским футболом и не воспринимаю его как футбол высокого уровня. Дзюба побил рекорд по забитым голам, но в нашем футболе это не удивительно, потому что уровень очень низкий.

Об этом говорят и сами профессионалы. По телевидению показывали поведение Дзюбы, как он онанизмом занимался, а теперь его хотят сделать капитаном сборной. Я не вижу его капитаном», – заявил Тихонов.