Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался против капитанского статуса Артема Дзюбы в товарищеском матче между сборными России и Гренады.
«Я давно говорю, что не дружу с российским футболом и не воспринимаю его как футбол высокого уровня. Дзюба побил рекорд по забитым голам, но в нашем футболе это не удивительно, потому что уровень очень низкий.
Об этом говорят и сами профессионалы. По телевидению показывали поведение Дзюбы, как он онанизмом занимался, а теперь его хотят сделать капитаном сборной. Я не вижу его капитаном», – заявил Тихонов.
- Дзюбе нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
- 36-летнего форварда не было в национальной команде с лета 2021 года.
Источник: «Р-Спорт»