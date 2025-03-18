Суд вынес наказание для фанатов, зажегших файеры на матче «Спартак» – «Зенит»

Тушинский суд Москвы рассмотрел дела двух болельщиков, использовавших пиротехнику во время игры 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Обоим запретили посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.

«Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста – сроком на 15 суток, с наложением административного запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок три года», – говорится в постановлении.

Фанаты признаны виновными в «создании угрозы собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования».