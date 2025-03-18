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  • Суд вынес наказание для фанатов, зажегших файеры на матче «Спартак» – «Зенит»

Суд вынес наказание для фанатов, зажегших файеры на матче «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 19:07
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Тушинский суд Москвы рассмотрел дела двух болельщиков, использовавших пиротехнику во время игры 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Обоим запретили посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.

«Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста – сроком на 15 суток, с наложением административного запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок три года», – говорится в постановлении.

Фанаты признаны виновными в «создании угрозы собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования».

  • «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1.
  • КДК РФС также изучит инцидент с использованием пиротехники на «Лукойл Арене» и даст оценку оскорбительным кричалкам, звучавшим во время матча.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (1)
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Айболид
1742315428
Так фанаты или болельщики ? Алё , редактор .
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