Антон Миранчук ответил, по чему больше всего соскучился в России

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, чего ему не хватает в Швейцарии.
– К чему ты привык там, а к чему – здесь?
– К тому, что там, сложно привыкнуть. Магазины закрываются в пять. В субботу или воскресенье что-то найти можно только на заправках.
Приходится адаптироваться к таким моментам. С вещами, которые привычные здесь, рождаешься и растешь с ними.
– По чему соскучился больше всего?
– По людям! Понимаешь, спустя время, что наши – это наши. Язык, понимание, менталитет.
- 29-летний Миранчук в «Сьоне» с сентября.
- Его статистика: 16 матчей, 2 гола, 1 ассист.
- Сборная России 19 марта сыграет с Гренадой, а 25 марта – с Замбией.
Источник: сайт РФС