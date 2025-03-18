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  • Антон Миранчук ответил, по чему больше всего соскучился в России

Антон Миранчук ответил, по чему больше всего соскучился в России

Сегодня, 17:17

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, чего ему не хватает в Швейцарии.

– К чему ты привык там, а к чему – здесь?

– К тому, что там, сложно привыкнуть. Магазины закрываются в пять. В субботу или воскресенье что-то найти можно только на заправках.

Приходится адаптироваться к таким моментам. С вещами, которые привычные здесь, рождаешься и растешь с ними.

– По чему соскучился больше всего?

– По людям! Понимаешь, спустя время, что наши – это наши. Язык, понимание, менталитет.

  • 29-летний Миранчук в «Сьоне» с сентября.
  • Его статистика: 16 матчей, 2 гола, 1 ассист.
  • Сборная России 19 марта сыграет с Гренадой, а 25 марта – с Замбией.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Товарищеские матчи Сьон Россия Миранчук Антон
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