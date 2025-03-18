Антон Миранчук ответил, по чему больше всего соскучился в России

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, чего ему не хватает в Швейцарии.

– К чему ты привык там, а к чему – здесь?

– К тому, что там, сложно привыкнуть. Магазины закрываются в пять. В субботу или воскресенье что-то найти можно только на заправках.

Приходится адаптироваться к таким моментам. С вещами, которые привычные здесь, рождаешься и растешь с ними.

– По чему соскучился больше всего?

– По людям! Понимаешь, спустя время, что наши – это наши. Язык, понимание, менталитет.