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  • Впервые в истории мусульманин сыграет за сборную Испании в период Рамадана

Впервые в истории мусульманин сыграет за сборную Испании в период Рамадана

Сегодня, 17:00
2

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет соблюдать Рамадан в сборной Испании.

В течение священного для мусульман месяца (с 1 по 30 марта в 2025 году) верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката.

Испанцы впервые столкнулись с такой ситуацией – ранее матчи игроков не совпадали с месяцем поста.

До Ямаля за сборную выступали другие мусульмане – Ансу Фати, Адама Траоре, Мунир Эль-Хаддади – но им не доводилось выходить на поле в период Рамадана.

  • Испания 20 и 23 марта встретится с Нидерландами.
  • Команды разыграют путевку в 1/2 финала Лиги наций.

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Источник: Marca
Лига наций Испания. Примера Барселона Испания Ямаль Ламин
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Комментарии (2)
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FWSPM
1742309326
такая чушь средневековая. самое плохое в том что с детства людям забивают этим бредом голову.
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fakeid
1742309739
По данным на 2023 год, количество мусульман в мире оценивается примерно в 1,9–2 миллиарда человек, что составляет около 24–25% мирового населения. Ислам является второй по численности религией после христианства. Большинство мусульман проживают в странах Азии и Африки, а крупнейшими мусульманскими странами по численности верующих являются Индонезия, Пакистан, Индия и Бангладеш. твоюж мать.
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