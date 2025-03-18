Впервые в истории мусульманин сыграет за сборную Испании в период Рамадана

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет соблюдать Рамадан в сборной Испании.

В течение священного для мусульман месяца (с 1 по 30 марта в 2025 году) верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката.

Испанцы впервые столкнулись с такой ситуацией – ранее матчи игроков не совпадали с месяцем поста.

До Ямаля за сборную выступали другие мусульмане – Ансу Фати, Адама Траоре, Мунир Эль-Хаддади – но им не доводилось выходить на поле в период Рамадана.