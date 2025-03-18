Амарал прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился впечатлениями от выигранного матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» показал, что у клуба есть настоящая команда, чтобы бороться за титул. Игроки и тренеры заслуживают того, чтобы прожить этот момент, это плоды их работы.

Это была потрясающая самоотдача от игроков. Они семья. Посмотрите, как они вместе праздновали победный гол», – сказал Амарал.