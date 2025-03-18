Амарал прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился впечатлениями от выигранного матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».
«Спартак» показал, что у клуба есть настоящая команда, чтобы бороться за титул. Игроки и тренеры заслуживают того, чтобы прожить этот момент, это плоды их работы.
Это была потрясающая самоотдача от игроков. Они семья. Посмотрите, как они вместе праздновали победный гол», – сказал Амарал.
- «Спартак» победил со счетом 2:1 в Москве.
- Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.
- Спартаковцы обошли «Зенит» в таблице лиги, лидирует в чемпионате «Краснодар».
Источник: «Чемпионат»