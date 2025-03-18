Карпин объяснил, почему нарушил собственное правило ради Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал еще один комментарий по поводу приглашения Артема Дзюбы.

36-летний форвард «Акрона» попал в состав национальной команды, несмотря на установленное Карпиным правило не вызывать игроков старше 30 лет в условиях международного бана.

– Видели ли вы вживую игры «Акрона»?

– Смотрел только тогда, когда с ними играли. Только по телевизору? Да.

– Как можете оценить то, что сделал Дзюба?

– Вот вам оценка. Мало? Он приглашен в сборную. Еще какая оценка вам нужна?

– Вы сказали, что он своими действиями заслужил приглашение.

– Как минимум он больше всех из российских нападающих забил в весенней части чемпионата. Что еще надо вам?

– Раньше вы говорили про возраст.

– Раньше он и не забивал в каждой игре.

– С кем обсуждали шаг пригласить его?

– Сначала с тренерским штабом. Я предложил пригласить его, сказал: «Давайте пригласим, Артем выглядит неплохо».

– Вы были инициатором?

– Да.

– Были ли те, кто вас отговаривал?

– Нет, никто не отговаривал.

– Дзюбы не было в расширенном составе. Получается, он за 10 дней успел вас переубедить?

– Да, он в туре забил, еще и в Кубке.