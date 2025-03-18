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  • Карпин объяснил, почему нарушил собственное правило ради Дзюбы

Карпин объяснил, почему нарушил собственное правило ради Дзюбы

Сегодня, 13:56
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал еще один комментарий по поводу приглашения Артема Дзюбы.

36-летний форвард «Акрона» попал в состав национальной команды, несмотря на установленное Карпиным правило не вызывать игроков старше 30 лет в условиях международного бана.

– Видели ли вы вживую игры «Акрона»?

– Смотрел только тогда, когда с ними играли. Только по телевизору? Да.

– Как можете оценить то, что сделал Дзюба?

– Вот вам оценка. Мало? Он приглашен в сборную. Еще какая оценка вам нужна?

– Вы сказали, что он своими действиями заслужил приглашение.

– Как минимум он больше всех из российских нападающих забил в весенней части чемпионата. Что еще надо вам?

– Раньше вы говорили про возраст.

– Раньше он и не забивал в каждой игре.

– С кем обсуждали шаг пригласить его?

– Сначала с тренерским штабом. Я предложил пригласить его, сказал: «Давайте пригласим, Артем выглядит неплохо».

– Вы были инициатором?

– Да.

– Были ли те, кто вас отговаривал?

– Нет, никто не отговаривал.

– Дзюбы не было в расширенном составе. Получается, он за 10 дней успел вас переубедить?

– Да, он в туре забил, еще и в Кубке.

  • Нападающему нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
  • Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
  • Сообщалось, что 36-летний Дзюба будет капитаном в матче с Гренадой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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FWSPM
1742299725
да понятно что ктото позвонил сверху хорош мусолить уже
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Таврида
1742301711
Карпин же ахинею несет, забил там или не забил, сборная никаких турнирнирных задач не решает, поэтому на текущую форму игроков абсолютно фиолетово. Дзюба просто по возрасту отработанный материал, поэтому Валера всю подготовку к БУДУЩИМ турнирам в унитаз сливает. А так да, домик на берегу эстоонского залива за лям евро сам себя не купит.
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