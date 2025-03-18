Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией

Названы артисты, которые исполнят гимн России перед товарищескими матчами в марте.

«Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», – говорится в сообщении департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Перед встречей России с Замбией национальный гимн РФ исполнит Ирина Дубцова.