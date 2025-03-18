Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией

Названы артисты, которые исполнят гимн России перед товарищескими матчами в марте.
«Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», – говорится в сообщении департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
Перед встречей России с Замбией национальный гимн РФ исполнит Ирина Дубцова.
- Игра Россия – Гренада пройдет 19 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20:00 мск.
- Встреча Россия – Замбия состоится 25 марта на той же арене. Начало в 20:00 мск.
- Сборная Гренады располагается на 174-м месте в рейтинге ФИФА, Россия – на 34-й позиции, Замбия – на 87-й.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: ТАСС