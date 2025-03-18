Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией

Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией

Сегодня, 13:02

Названы артисты, которые исполнят гимн России перед товарищескими матчами в марте.

«Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», – говорится в сообщении департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Перед встречей России с Замбией национальный гимн РФ исполнит Ирина Дубцова.

  • Игра Россия – Гренада пройдет 19 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20:00 мск.
  • Встреча Россия – Замбия состоится 25 марта на той же арене. Начало в 20:00 мск.
  • Сборная Гренады располагается на 174-м месте в рейтинге ФИФА, Россия – на 34-й позиции, Замбия – на 87-й.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Карпин купил в другой стране дом за 1 миллион евро 9
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом 1
Дзюба высказался о значении матчей за сборную России 8
Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Гренада Россия Замбия
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Говорят, Абаскаль хочет в «Зенит»
13:12
1
Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией
13:02
Романцев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
12:52
Быстров назвал футбольную столицу России – это не Москва или Петербург
12:46
1
Бывший футболист «Зенита» предложил проверить игроков «Спартака» на допинг
12:34
15
ФотоКарпин купил в другой стране дом за 1 миллион евро
12:24
9
«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»
12:15
13
Промес принял ислам
12:05
10
Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»
11:57
4
Абаскаль прокомментировал игру Мартинса с «Зенитом»
11:35
1
Все новости
Все новости
ФотоКарпин купил в другой стране дом за 1 миллион евро
12:24
9
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом
10:48
1
Дзюба высказался о значении матчей за сборную России
08:02
8
Вратарь «Рубина» отреагировал на вызов в сборную России
16 марта
1
Селюк: «Карпин терпеть не может Дзюбу»
16 марта
6
Реакция Жиркова на вызов Дзюбы в сборную России
15 марта
5
Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам
13 марта
2
Карпин объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в составе сборной
13 марта
4
Итоговый состав сборной России на игры с Гренадой и Замбией
13 марта
8
Дзюба – о вызове в сборную России: «Это было бы красиво»
12 марта
3
Черданцев объяснил, почему Дзюбу должны вызвать в сборную России
12 марта
3
Источник назвал размер зарплаты Карпина в сборной России после ухода из «Ростова»
12 марта
6
Мостовой написал стихи в честь матча Россия – Гренада
11 марта
8
Радимов оценил уровень сборной Гренады
11 марта
3
Мор высказался о настрое сборной России на матч с Гренадой
11 марта
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
10 марта
7
Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии
7 марта
9
Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями
7 марта
1
Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам
7 марта
2
В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина
26 февраля
2
Мостовой назвал чушью заявление Карпина
26 февраля
10
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России
25 февраля
13
Глушенков готов встретиться с Карпиным
25 февраля
3
Абаскаль согласился возглавить сборную России
25 февраля
17
Глушенков: «Я никогда не отказывался от вызова в сборную»
25 февраля
6
Названы дата и место проведения матча Россия – Замбия
21 февраля
2
Ангола заинтересована в матче с Россией
6 февраля
4
Канчельскис оценил вариант перехода России в Азию
4 февраля
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 